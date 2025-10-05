В Госдуме предложили выдавать учителям жилье

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением создать государственную программу поддержки учителей. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В обращении предлагается предоставлять педагогам служебное жилье с возможностью его приватизации после 10–15 лет работы в школе.
Парламентарий отметил, что право на получение такого жилья могли бы получить учителя, не имеющие собственной недвижимости, имеющие высшее педагогическое образование и работающие в образовательном учреждении на полную ставку.
Кроме того, Нилов предложил рассмотреть вариант предоставления служебных квартир опытным педагогам со стажем более 25 лет.
Подобное обращение депутат направил и в Минстрой, подчеркнув, что реализация программы помогла бы повысить престиж профессии и привлечь молодых специалистов в систему образования.
Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил всех педагогов с Днем учителя, который традиционно отмечается 5 октября. Политик поблагодарил их за «непростой, ответственный и благородный» труд.
Ранее в России предложили ежегодно отправлять учителей в санатории.