В Госдуме предложили выдавать учителям жилье

В Госдуме предложили давать учителям служебное жилье с правом приватизации
true
true
true
close
Сергей Пятаков/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением создать государственную программу поддержки учителей. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В обращении предлагается предоставлять педагогам служебное жилье с возможностью его приватизации после 10–15 лет работы в школе.

Парламентарий отметил, что право на получение такого жилья могли бы получить учителя, не имеющие собственной недвижимости, имеющие высшее педагогическое образование и работающие в образовательном учреждении на полную ставку.

Кроме того, Нилов предложил рассмотреть вариант предоставления служебных квартир опытным педагогам со стажем более 25 лет.

Подобное обращение депутат направил и в Минстрой, подчеркнув, что реализация программы помогла бы повысить престиж профессии и привлечь молодых специалистов в систему образования.

Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил всех педагогов с Днем учителя, который традиционно отмечается 5 октября. Политик поблагодарил их за «непростой, ответственный и благородный» труд.

Ранее в России предложили ежегодно отправлять учителей в санатории.

