Россияне выбрали идеального преподавателя, забыв о его темном прошлом

Персонаж серии книг о Гарри Поттере Дж. Роулинг. Альбус Дамблдор стал лидером рейтинга самых популярных «книжных» преподавателей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Литрес.

Cервис совместно с «Ростелекомом» и LiveLib узнал у россиян, каких героев-учителей из литературы они хотели бы видеть своими наставниками в реальной жизни, а также с кем из книжных школьников и студентов себя ассоциируют.

За Дамблдора в качестве преподавателя проголосовали 25% респондентов, отметившие мудрость и величайшие магические способности директора. Второе место заняла Лидия Михайловна из «Уроков французского» (13%), а тройку лидеров замкнул один персонаж поттерианы — Рубеус Хагрид (12%).

«Любопытно, что большинство респондентов в восторге от директора школы чародейства и волшебства Альбуса Дамблдора, — видимо, фокус избирательной памяти, ведь на самом деле он относился к Гарри довольно потребительски, как к одному из крестражей (средств поражения) Волан-де-Морта. Если бы в свое время Дамблдор проявил больше участия к маленькому Тому Реддлу, он мог не вырасти в великого и ужасного темного мага», — отметила редактор художественной литературы группы компаний «Литрес» Анна Данилина.

Среди книжных учеников россияне также отдали предпочтение персонажам из мира волшебства. Абсолютным лидером стала Гермиона Грейнджер, набравшая 25% голосов. На втором месте оказались Тимур из повести «Тимур и его команда» и Холден Колфилд из романа «Над пропастью во ржи», получившие по 7% голосов каждый.

