На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне выбрали идеального преподавателя, забыв о его темном прошлом

Литрес: россияне назвали Дамблдора лучшим преподавателем, несмотря на прошлое
true
true
true
close
hxdbzxy/Shutterstock/FOTODOM

Персонаж серии книг о Гарри Поттере Дж. Роулинг. Альбус Дамблдор стал лидером рейтинга самых популярных «книжных» преподавателей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Литрес.

Cервис совместно с «Ростелекомом» и LiveLib узнал у россиян, каких героев-учителей из литературы они хотели бы видеть своими наставниками в реальной жизни, а также с кем из книжных школьников и студентов себя ассоциируют.

За Дамблдора в качестве преподавателя проголосовали 25% респондентов, отметившие мудрость и величайшие магические способности директора. Второе место заняла Лидия Михайловна из «Уроков французского» (13%), а тройку лидеров замкнул один персонаж поттерианы — Рубеус Хагрид (12%).

«Любопытно, что большинство респондентов в восторге от директора школы чародейства и волшебства Альбуса Дамблдора, — видимо, фокус избирательной памяти, ведь на самом деле он относился к Гарри довольно потребительски, как к одному из крестражей (средств поражения) Волан-де-Морта. Если бы в свое время Дамблдор проявил больше участия к маленькому Тому Реддлу, он мог не вырасти в великого и ужасного темного мага», — отметила редактор художественной литературы группы компаний «Литрес» Анна Данилина.

Среди книжных учеников россияне также отдали предпочтение персонажам из мира волшебства. Абсолютным лидером стала Гермиона Грейнджер, набравшая 25% голосов. На втором месте оказались Тимур из повести «Тимур и его команда» и Холден Колфилд из романа «Над пропастью во ржи», получившие по 7% голосов каждый.

Ранее певец Владимир Пресняков назвал имена молодых артистов, с которыми мечтает сотрудничать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами