Мэр Львова рассказал о последствиях серии взрывов

Во Львове после серии взрывов более семи предприятий получили повреждения. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в эфире YouTube-канала «Новости Live».

«Очень много повреждено предприятий. Сегодня — больше семи предприятий», — сказал глава города.

Садовой добавил, что в скором времени пройдет заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Утром 5 октября украинские издания «Общественное» и РБК-Украина сообщили, что во Львове на фоне воздушной тревоги произошла серия взрывов. Местных жителей призвали не покидать свои квартиры. Садовой сообщил о работе ПВО.

Позже мэр Львова сообщил, что город оказался частично обесточенным после нескольких взрывов. По его словам, в городе продолжаются несколько пожаров. Садовой отметил, что у властей нет информации о вредных выбросах на этом фоне.

По информации местных жителей, Вооруженные силы России ночью провели одну из наиболее крупных атак на Львов с использованием беспилотных летательных аппаратов и ракет за время проведения специальной военной операции. В городе произошло порядка 25 взрывов, на некоторое время остановился общественный транспорт.

Ранее Зеленский заявил о массированном комбинированном ударе по Украине.