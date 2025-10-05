На Украине заявили об одной из самых крупных атак на Львов

Вооруженные силы (ВС) России ночью провели одну из наиболее крупных атак на Львов с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет за время проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на местные группы.

В городе, расположенном на западе Украины, произошло порядка 25 взрывов, на некоторое время остановился общественный транспорт.

Мэр Андрей Садовой также рассказал, что Львов оказался частично обесточенным. По его словам, в населенном пункте продолжаются пожары. Садовой сообщил, что у властей нет информации о вредных выбросах, но призвал местных жителей закрыть окна и оставаться в безопасных местах.

По данным украинского издания «Общественное», взрывы раздавались также в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, в Чернигове и Хмельницкой области.

Ранее Зеленский заявил о массированном комбинированном ударе по Украине.