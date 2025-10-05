На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Львов частично остался без света после серии взрывов

Мэр Садовой: Львов частично обесточен после серии взрывов
Unsplash

Город Львов на западе Украины оказался частично обесточенным после нескольких взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр населенного пункта Андрей Садовой.

«Часть Львова без света. Известно про Рясное и Левандовку. Выясняем детали», - написал он.

По его словам, в городе продолжается несколько пожаров. Садовой сообщил, что у властей нет информации о вредных выбросах на этом фоне, но призвал жителей закрыть окна и оставаться в безопасных местах.

Кроме того, из-за взрывов была временно остановлена работа общественного транспорта.

В настоящее время воздушная тревога действует в Черниговской области, а также в отдельных районах Черкасской, Сумской и Харьковской областей.

Утром 5 октября украинские издания «Общественное» и РБК-Украина писали, что во Львове на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов. Местных жителей призвали не покидать свои квартиры. Андрей Садовой сообщал о работе систем противовоздушной обороны.

Как передавало «Общественное», взрывы раздавались также в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, в Чернигове и Хмельницкой области.

Ранее в Одесской области более 20 тысяч человек остались без света из-за ливней.

Все новости на тему:
Новости Украины
