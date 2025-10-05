На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский заявил о массированном комбинированном ударе по Украине

Зеленский призвал к одностороннему прекращению огня в небе над Украиной
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика оказалась под массированным комбинированным ударом ВС РФ, призвав США и Европу «действовать» в ответ на такое развитие событий. Публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, армия России применила «более 50 ракет и около 500 ударных дронов». Удары наносились по «инфраструктуре» Украины, отметил Зеленский.

В связи с этим президент Украины подчеркнул, что стране требуется «более быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно в отношении ПВО».

«Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии. Америка и Европа должны действовать, чтобы заставить Путина остановиться», — написал Зеленский.

При этом что подразумевается под «односторонним прекращением огня» он не уточнил.

До этого SHOT писал, что вооруженные силы России прошедшей ночью нанесли массированный удар по энергетике Украины. Предварительно, были задействованы около 700 дронов, до 50 крылатых ракет и 2 «Кинжала».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее глава МИД Украины обвинил Россию в желании использовать холод как оружие.

