На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МВД Грузии обвинило протестующих в нарушении закона

МВД Грузии: митинг в Тбилиси вышел за рамки закона
close
Александр Имедашвили/РИА «Новости»

Митинг в Тбилиси вышел за рамки закона, заявили в МВД Грузии. Об этом пишет ТАСС.

Ведомство призвало участников акции протеста разойтись.

По данным корреспондента агентства, митингующие бросают камни в президентский дворец и запускают пиротехнику в сторону сотрудников полиции. Спецназовцы уже начали использовать водометы для разгона толпы.

До этого сообщалось, что протестующие в центре Тбилиси ворвались во двор резиденции президента Грузии, пробив железные заграждения. Отмечается, что силовики применили против манифестантов перцовый спрей.

Сегодня в 64 муниципалитетах и районах страны проходят выборы в органы местного самоуправления. По итогам голосования будут избраны мэры Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний.

На фоне выборов несколько сотен машин в составе колонн выехали в центр Тбилиси для участия в протестах с целью «мирного свержения власти».

Ранее премьер Грузии призвал оппозиционные партии отказаться от плана революции в день выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами