Сотни машин направились в центр Тбилиси для участия в митинге

ТАСС: несколько сотен машин направились в Тбилиси для участия в протестах

Несколько сотен машин в составе колонн выехали в центр Тбилиси для участия в протестах. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации говорится, что для участия в митинге едут жители региона Аджария на западе страны. Помимо этого, некоторые активисты остановились у города Гори, расположенного рядом со столицей Грузии, чтобы вместе поехать в город.

По данным агентства, активисты хотят провести масштабную акцию протеста с целью «мирного свержения власти» в Грузии в день проведения муниципальных выборов 4 октября.

Инициаторы хотят установить сцену у здания городского собрания в центре города на площади Свободы. На данный момент для контроля ситуации власти мобилизовали в Тбилиси большое число силовиков.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что политические партии, неправительственные организации, СМИ пытаются саботировать проходящие в Грузии местные выборы. По его словам, эти силы хотят напасть на демократические выборы.

Выборы в органы местного самоуправления проходят в Грузии 4 октября одновременно в 64 муниципалитетах и районах республики. По итогам голосования будут избраны мэры Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний.

Ранее премьер Грузии призвал оппозиционные партии отказаться от плана революции в день выборов.