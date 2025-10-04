Костры из мебели и сожженный флаг России. В Тбилиси прошли протесты

В день муниципальных выборов в Тбилиси начались масштабные протесты. Поводом для митингов стало заявление правящей партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию.

Активисты попытались проникнуть в президентский дворец, некоторым из них удалось забежать во двор. Грузинские полицейские применили водометы и слезоточивый газ. Есть пострадавшие, среди них несколько силовиков. Протестующие также жгли костры из мебели, которую они забирали из ближайших кафе.

В штабе правящей партии «Грузинская мечта» тем временем празднуют победу: ее кандидаты лидируют во всех крупных городах Грузии.

Около 22:00 (мск) протестующие освободили площадь в центре Тбилиси.