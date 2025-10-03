Премьер Грузии призвал оппозицию отказаться от революции в день выборов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе брифинга обратился к оппозиционным партиям с призывом отказаться от плана революции, который планируется реализовать в субботу, 4 октября. Об этом сообщает ТАСС.

«Призываем все политические партии и другие объединения, пока есть время, действенно отмежеваться от собрания, цель которого — насильственное свержение [власти] или смена конституционного строя», — заявил он.

Политик предупредил активистов, что на любое проявление насилия в ходе протестов власти дадут «строжайший законный ответ». Кобахидзе напомнил гражданам, что в результаты прошлогодних митингов протестующие получили сроки от двух до 4,5 лет.

Премьер подчеркнул, что в грядущий день выборов наказание за насилие может оказаться «намного строже».

4 октября в Грузии должны состояться выборы в органы местного самоуправления. Оппозиционно настроенные граждане открыто заявляют о намерении добиваться «мирного свержения правительства» в этот день, путем масштабных уличных акций.

15 сентября полиция в Тбилиси задержала лидера оппозиционной грузинской партии «Дроа» Элене Хоштария за порчу предвыборного баннера кандидата в мэры столицы от партии «Грузинская мечта» Кахи Каладзе (действующий мэр Тбилиси. — «Газета.Ru»).

Ранее грузинские СМИ раскрыли, кто курирует организацию протестов в республике.