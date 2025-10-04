В Грузии протестующие ворвались на территорию резиденции президента

Протестующие в центре Тбилиси ворвались во двор резиденции президента Грузии, пробив железные заграждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В публикации говорится, что силовые структуры применили против манифестантов перцовый спрей.

Незадолго до этого сообщалось, что несколько сотен машин в составе колонн выехали в центр Тбилиси для участия в протестах с целью «мирного свержения власти». В публикации говорится, что для участия в митинге едут жители региона Аджария на западе страны. Помимо этого, некоторые активисты остановились у города Гори, расположенного рядом со столицей Грузии, чтобы вместе поехать в город.

В связи с активностью протестующих к центру Тбилиси направили большое число силовиков.

Выборы в органы местного самоуправления проходят в Грузии 4 октября одновременно в 64 муниципалитетах и районах республики. По итогам голосования будут избраны мэры Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний.

Ранее премьер Грузии призвал оппозиционные партии отказаться от плана революции в день выборов.