В Германии задержали иностранца, запускавшего дроны у аэропорта

Bild: гражданина Хорватии задержали за запуск дрона у аэропорта в Германии
Depositphotos

Полиция Германии задержала гражданина Хорватии за запуск беспилотника у аэропорта города Франкфурт-на-Майне. Об этом сообщает Bild со ссылкой на отчет немецкой полиции.

По данным издания, мужчину обнаружила стационарная система местной полиции. Оборудование зафиксировало беспилотник в западной части аэропорта на расстоянии примерно 700 метров утром 3 октября.

«Сотрудники смогли задержать 41-летнего хорвата, который управлял дроном», — говорится в статье.

На данный момент проводится расследование по факту инцидента.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» обнародовал кадры с БПЛА, из-за которых приостанавливал работу аэропорт Мюнхена.

Воздушная гавань приостанавливала работу из-за дронов в ночь на 4 октября. Позже на ее сайте сообщили о возобновлении полетов начиная с 7:00 (8:00 по московскому времени). Задержки рейсов ожидаются в течение всего дня.

Ранее в ФРГ заявили о планах по сотрудничеству с Украиной и Израилем в борьбе с дронами.

