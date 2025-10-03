В ФРГ заявили о планах по сотрудничеству с Украиной и Израилем в борьбе с дронами

Германия будет сотрудничать с Украиной и Израилем в области защиты от БПЛА

Власти Германии будут развивать сотрудничество с Украиной и Израилем в области разработки систем защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил глава МВД ФРГ Александр Добриндт, передает газета Bild.

Министр уточнил, что в рамках решения Германия намерена организовать специальное подразделение, которое будет отвечать только за защиту от дронов. Также Берлин планирует выделить больше средств для исследований и создания новых технологий, способных быстрее отражать атаки.

Кроме того, по словам Добриндта, ФРГ намерена улучшить сотрудничество в рамках Европейского союза (ЕС). Ожидается, что глава МВД Германии включит данную тему в повестку дня министров внутренних дел ЕС.

В ночь на 3 октября аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за неопознанных дронов над воздушной гаванью. В результате инцидента было отменено около 20 запланированных рейсов.

Газета Bild сообщила, что эти беспилотники сначала кружили над объектами бундесвера. По информации издания, первые БПЛА были замечены еще в 19:30 (20:30 мск) над авиабазой в Эрдинге, которая находится в восьми километрах от аэропорта Мюнхена.

Ранее в Германии признали нехватку ресурсов для отражения некоторых видов БПЛА.