Дроны, из-за которых приостанавливал работу аэропорт Мюнхена, попали на видео

Появилось видео с дронами, из-за которых приостанавливал работу аэропорт Мюнхена
Появились кадры с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), из-за которых приостанавливал работу аэропорт Мюнхена. Видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Как пишет канал, это были дроны самолетного типа.

«Размер крыла беспилотника — до одного метра», — сказано в посте.

Воздушная гавань приостанавливала работу из-за дронов в ночь на 4 октября. Позже на ее сайте сообщили о возобновлении полетов начиная с 7:00 (8:00 по московскому времени). Задержки рейсов ожидаются в течение всего дня.

В ночь на 3 октября аэропорт Мюнхена также временно прекращал работу из-за неопознанных дронов над воздушной гаванью. В результате инцидента было отменено около 20 запланированных рейсов.

Газета Bild писала, что эти беспилотники сначала кружили над объектами бундесвера. По информации издания, первые БПЛА были замечены еще в 19:30 (20:30 мск) над авиабазой в Эрдинге, которая находится в восьми километрах от аэропорта Мюнхена.

Ранее в ФРГ заявили о планах по сотрудничеству с Украиной и Израилем в борьбе с дронами.

