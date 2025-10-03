На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дроны парализовали аэропорт Мюнхена

Reuters: аэропорт Мюнхена закрыли из-за неопознанных дронов
true
true
true
close
IMAGO/Ardan FUESSMANN/Global Look Press

Аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за неопознанных дронов над воздушной гаванью. Об этом сообщает t-online.

В результате инцидента было отменено около 20 запланированных рейсов. Точное число беспилотников в районе аэропорта пока не установлено.

1 октября неопознанные беспилотники были замечены в земле Шлезвиг-Гольштейн над военно-морской верфью Thyssenkrupp, где строят подводные лодки для Германии и НАТО. Кроме того, дроны видели над университетским медицинским центром, электростанцией, зданием государственного парламента и нефтеперерабатывающим заводом Хайде.

В конце сентября министр внутренних дел Германии Александр Добриндт сообщил о возросшей угрозе безопасности и объявил о создании нового центра защиты от беспилотников. По словам главы министерства, в ночь на 27 сентября над землей Шлезвиг-Гольштейн, которая расположена на севере ФРГ, был обнаружен «рой беспилотников».

Ранее в Германии признали нехватку ресурсов для отражения некоторых видов БПЛА.

