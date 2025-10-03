Появились подробности о замеченных над аэропортом Мюнхена дронах

Неопознанные беспилотники, которые были замечены над аэропортом Мюнхена и привели к нарушению его работы, сначала кружили над объектами бундесвера (ВС ФРГ). Об этом сообщила газета Bild.

По информации издания, первые БПЛА были замечены еще в 19:30 (20:30 мск) над авиабазой в Эрдинге, которая находится в восьми километрах от аэропорта Мюнхена.

Газета отмечает, что на авиабазе расположен инновационный центр бундесвера, на котором проводятся испытания дронов нового поколения.

Bild также уточняет, что дроны над аэропортом были замечены в 20:30 (21:30 мск). Всего, как пишет издание, могло быть до шести дронов, бундесвер в настоящее время подтвердил информацию только о пяти беспилотниках.

В ночь на 3 октября сообщалось, что аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за неопознанных дронов над воздушной гаванью. В результате инцидента было отменено около 20 запланированных рейсов.

1 октября неопознанные беспилотники были замечены в земле Шлезвиг-Гольштейн над военно-морской верфью Thyssenkrupp, где строят подводные лодки для Германии и НАТО. Также дроны фиксировались над университетским медицинским центром, электростанцией, зданием государственного парламента и нефтеперерабатывающим заводом Хайде.

Ранее в Германии признали нехватку ресурсов для отражения некоторых видов БПЛА.