Сотрудники МЧС эвакуируют альпинистов, сорвавшихся с вулкана на Камчатке

На Камчатке эвакуируют туристов, застрявших на Вилючинском вулкане
Туристов, которые застряли на вулкане на Камчатке, эвакуируют. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на управление МЧС по региону.

Для работы на местности спасатели задействовали технику.

«К месту происшествия также выдвинулась наземная группировка по спасению на технике высокой проходимости», – сообщается в публикации.

Альпинисты отправились к Вилючинскому вулкану высотой 5300 метров, но во время восхождения минимум три человека сорвались и травмировали руки. Из-за повреждений самостоятельно спуститься они не смогли. На помощь им отправились спасатели.

До этого на Урале потерялся путешественник, который вместе с группой отправился на Конжаковский Камень, чтобы собрать кедровые шишки. Во время похода он отстал от товарищей и скрылся в лесу, после этого его никто не видел.

Спустя несколько дней его нашли. Он сам вышел на дорогу в 20 метрах от лагеря. Состояние туриста оценили как средней степени тяжести и передали врачам.

Ранее в Сочи один турист пострадал во время восхождения на гору, его не спасли.

