На Камчатке туристы сорвались при восхождении на вулкан

Shot: на Камчатке туристы застряли на Вилюченском вулкане во время восхождения

На Камчатке туристы получили травмы во время восхождения. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел недалеко от Петропавловска-Камчатского. По данным Telegram-канала, группа альпинистов поднималась на Вилючинский вулкан, но в какой-то момент минимум три человека сорвались и получили повреждения рук.

Из-за травм туристы не могут спуститься самостоятельно. Им удалось связаться со спасателями.

«В ближайшее время за ними вылетит вертолет медицины катастроф со спасателями», – сообщается в публикации.

До этого три человека застряли на Эльбрусе на высоте 5300 метров из-за травмы одного из них. Мужчина получил перелом лодыжки, поэтому двигаться дальше ему было сложно. Остальные обветрили лица из-за сильного ветра.

Туристы отправились в поход незарегистрированной группой. Несмотря на травму товарища, им удалось спуститься.

Ранее известный блогер-скалолаз упал с горы и не выжил.