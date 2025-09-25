На Урале нашли мужчину, отправившегося в поход за шишками

На Урале мужчину, ушедшего за шишками на Конжак, нашли живым

На Урале обнаружили 43-летнего туриста, которого искали несколько дней на горе Конжак. Об этом сообщает Е1.

По словам волонтеров, проводивших поиск, мужчина вышел на дорогу самостоятельно, это произошло в 20 метрах от лагеря. Его заметили, когда прочесывали территорию на квадроциклах.

В руки поисковиков он попал в состоянии средней тяжести. Волонтеры доставили его в центральную городскую больницу Карпинска, где ему окажут необходимую помощь.

Отмечается, что это не первый поход мужчины. За некоторое время до вылазки вместе с группой туристов он отправился в лес на разведку. Позже они приехали на несколько дней.

Путешественники отправились на Конжаковский Камень, чтобы собрать кедровые шишки. Позже он отделился от остальных и скрылся в лесу, после чего его никто не видел. В поисках мужчины принимали участие сотрудники МЧС и поисковые отряды.

