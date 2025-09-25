На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Урале нашли мужчину, отправившегося в поход за шишками

На Урале мужчину, ушедшего за шишками на Конжак, нашли живым
true
true
true
close
Shutterstock/Lena_Sokolova

На Урале обнаружили 43-летнего туриста, которого искали несколько дней на горе Конжак. Об этом сообщает Е1.

По словам волонтеров, проводивших поиск, мужчина вышел на дорогу самостоятельно, это произошло в 20 метрах от лагеря. Его заметили, когда прочесывали территорию на квадроциклах.

В руки поисковиков он попал в состоянии средней тяжести. Волонтеры доставили его в центральную городскую больницу Карпинска, где ему окажут необходимую помощь.

Отмечается, что это не первый поход мужчины. За некоторое время до вылазки вместе с группой туристов он отправился в лес на разведку. Позже они приехали на несколько дней.

Путешественники отправились на Конжаковский Камень, чтобы собрать кедровые шишки. Позже он отделился от остальных и скрылся в лесу, после чего его никто не видел. В поисках мужчины принимали участие сотрудники МЧС и поисковые отряды.

Ранее в Дагестане дети сбежали из детского сада, их искали четыре часа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами