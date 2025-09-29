В Сочи при восхождении в гору погиб турист

МЧС РФ: один турист погиб при восхождении на гору Фишт в Сочи

Один турист погиб и еще один травмирован в ходе восхождения на гору Фишт в Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По информации ведомства, при подъеме по северному склону горы Фишт двое альпинистов сорвались со скалы. Один из них не может самостоятельно передвигаться из-за полученных травм, а второй погиб. О происшествии в МЧС России сообщила руководитель группы. Всего в составе зарегистрированной тургруппы шесть человек.

Борт Ка-32 МЧС России доставил на северный склон горы спасателей и медика ЮРПСО для оказания помощи туристам. Сейчас сотрудники ведомства эвакуируют пострадавшего и погибшего с опасного скального участка к месту ночлега, где уже находятся остальные участники группы под сопровождением спасателей. Работу осложняют непогода и темное время суток.

Согласно сообщению МЧС, с учетом погодных условий, на завтра запланирована эвакуация всех туристов в Сочи.

28 сентября спасатели помогли троим альпинистам спуститься с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Незадолго до этого в соцсетях стала распространяться информация о травмировании мужчины в составе группы альпинистов. Сообщалось, что спортсмены оказались заблокированы на высоте свыше 5 тысяч метров.

Ранее 25 альпинистов застряли на Эльбрусе после обрыва канатной дороги.