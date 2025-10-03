На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
При крушении Ан-2 в Красноярском крае погибли оба пилота

МАК: в результате крушения самолета Ан-2 в Красноярском крае погибли два пилота
Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В результате крушения самолета Ан-2 в Красноярском крае погибли оба пилота. Об этом сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК) на официальном сайте.

«По имеющейся информации, находившиеся на борту два пилота погибли, воздушное судно разрушено. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — сказано в сообщении МАК.

До этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что расследование проведут с участием Красноярского МТУ Росавиации, его организуют в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ.

В краевом управлении МЧС сообщили, что борт, на котором было два члена экипажа, разбился в 40 километрах от поселка Танзыбей Ермаковского района Красноярского края. Первоначально сообщалось об одном погибшем.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают специалисты. Абаканская прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.

Вскоре Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела о статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ранее летевшие в аэропорт Сочи самолеты ушли на запасные аэродромы из-за ограничений.

