МАК проведет расследование катастрофы Ан-2

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет расследование катастрофы самолета Ан-2, который разбился в Красноярском крае. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Расследование будет проведено с участием Красноярского МТУ Росавиации, его организуют в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ, уточнил Кореняко.

«Ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем», — заявил представитель Росавиации.

В краевом управлении МЧС сообщили, что Ан-2 разбился в 40 километрах от поселка Танзыбей Ермаковского района Красноярского края, при крушении самолета не выжил один человек, на месте происшествия работают спасатели.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают специалисты. Абаканская прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов, добавили в ведомстве.

Ранее летевшие в аэропорт Сочи самолеты ушли на запасные аэродромы из-за ограничений.