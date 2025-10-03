Появилось фото с места ЧП с Ан-2 в Красноярском крае

Прокуратура опубликовала фото с места жесткой посадки Ан-2 в Красноярском крае

Появилось фото с места жесткой посадки самолета Ан-2 в Красноярском крае. Его публикует в Telegam-канале Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

На фото видны смятое крыло борта, часть его фюзеляжа и корпуса.

Следственный комитет России по факту случившегося завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По предварительным данным, инцидент произошел после выполнения авиационных работ. На борту были два человека.

Как до этого сообщало МЧС, при крушении самолета в Красноярском крае не выжил один человек.

Крушение самолета Ан-2 произошло в 40 километрах от населенного пункта Танызебей. На месте работают спасатели и сотрудники экстренных служб. Абаканская прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

В конце августа в Бондарском районе Тамбовской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Пилот не выжил. Самолету пришлось совершить жесткую посадку вблизи населенного пункта Граждановка.

Ранее потерпел крушение истребитель F-16 ВВС Польши.