На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появилось фото с места ЧП с Ан-2 в Красноярском крае

Прокуратура опубликовала фото с места жесткой посадки Ан-2 в Красноярском крае
true
true
true
close
Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Появилось фото с места жесткой посадки самолета Ан-2 в Красноярском крае. Его публикует в Telegam-канале Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

На фото видны смятое крыло борта, часть его фюзеляжа и корпуса.

Следственный комитет России по факту случившегося завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По предварительным данным, инцидент произошел после выполнения авиационных работ. На борту были два человека.

Как до этого сообщало МЧС, при крушении самолета в Красноярском крае не выжил один человек.

Крушение самолета Ан-2 произошло в 40 километрах от населенного пункта Танызебей. На месте работают спасатели и сотрудники экстренных служб. Абаканская прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

В конце августа в Бондарском районе Тамбовской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Пилот не выжил. Самолету пришлось совершить жесткую посадку вблизи населенного пункта Граждановка.

Ранее потерпел крушение истребитель F-16 ВВС Польши.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами