Аэропорт польского Радома закрыт после трагедии с F-16

Польша закрыла аэропорт Радома после падения военного самолета F-16
Global Look Press

Аэропорт в Радоме (Польша) закрыт для приема и вылета самолетов после падения военного истребителя F-16, произошедшего 28 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании LOT Кшиштофа Мочульского.

«В связи с катастрофой авиакомпания LOT решила перенести пятничные рейсы в и из Радома в аэропорт Шопена в Варшаве. В контакте с пассажирами находится наш колл-центр. Всем пассажирам будет предоставлен транспорт в аэропорт и из него», – сообщил Мочульский.

Он также рассказал, что 29 августа LOT ожидала посадки двух своих бортов, из Превезуы и Рима, а также должна была осуществить вылет пассажиров в Превезу. Но их пришлось отменить.

Международное авиационное шоу было запланировано на 30–31 августа в польском Радоме. Мероприятие отменили в связи с произошедшим ЧП. На репетиции выступления потерпел крушение истребитель F-16 ВВС Польши, пилот не выжил.

Этот трагический инцидент вызвал широкий резонанс, а в социальных сетях появились любительские видеозаписи, запечатлевшие момент падения самолета. На кадрах видно, как истребитель на высокой скорости снижается к земле, после чего происходит падение и взрыв. В связи с произошедшим организаторы приняли решение отменить запланированное шоу.

Ранее на авиашоу в Польше в реку упал самолет Як-52.

