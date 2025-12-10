Бабушка и дедушка насиловали своего внука и угрожали, чтобы он ничего не рассказал

В Индии школьник обвинил своих бабушку и дедушку в сексуальном насилии

В Индии визит подростка к бабушке и дедушке закончился заявлением в полицию. Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, 14-летний школьник находился у 73-летней бабушки и 70-летнего дедушки. Пожилая пара подвергала юношу сексуальному насилию. Когда несовершеннолетний стал кричать, его избили и стали угрожать, чтобы он никому не сообщил о произошедшем.

После посещения родственников школьник вернулся домой в слезах и рассказал обо всем родителям. Семья подала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело по статье о сексуальном насилии.

До этого в Индии жертвой насилия стала шестилетняя девочка. Ребенок играл недалеко от работавших в поле родителей, когда к нему подошел мужчина и похитил.

Закрыв рот рукой, он попытался надругаться над девочкой, но та стала кричать. В результате насильник ставил ей в половые органы палку. Истекающую кровью пострадавшую позже нашли и доставили в больницу.

Ранее учитель совращал ученицу через Google Документы и насиловал прямо в классе.