На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бабушка и дедушка насиловали своего внука и угрожали, чтобы он ничего не рассказал

В Индии школьник обвинил своих бабушку и дедушку в сексуальном насилии
true
true
true
close
Shutterstock

В Индии визит подростка к бабушке и дедушке закончился заявлением в полицию. Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, 14-летний школьник находился у 73-летней бабушки и 70-летнего дедушки. Пожилая пара подвергала юношу сексуальному насилию. Когда несовершеннолетний стал кричать, его избили и стали угрожать, чтобы он никому не сообщил о произошедшем.

После посещения родственников школьник вернулся домой в слезах и рассказал обо всем родителям. Семья подала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело по статье о сексуальном насилии.

До этого в Индии жертвой насилия стала шестилетняя девочка. Ребенок играл недалеко от работавших в поле родителей, когда к нему подошел мужчина и похитил.

Закрыв рот рукой, он попытался надругаться над девочкой, но та стала кричать. В результате насильник ставил ей в половые органы палку. Истекающую кровью пострадавшую позже нашли и доставили в больницу.

Ранее учитель совращал ученицу через Google Документы и насиловал прямо в классе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Могут ли отправить на СВО? Отвечаем на этот и еще 7 вопросов о военных сборах в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами