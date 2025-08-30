Самолет совершил жесткую посадку в Тамбовской области

ГУ МЧС: легкомоторный самолет упал в Тамбовской области, пилот не спасся

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Бондарском районе Тамбовской области, пилот не спасся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по региону.

Инцидент произошел утром 30 августа. Сообщение об аварии поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС.

Самолету пришлось совершить жесткую посадку вблизи населенного пункта Граждановка.

В настоящее время на месте ЧП работает оперативная группа ГУ МЧС, одно отделение пожарной части № 15. Отмечается, что реагирование всех оперативных служб проведено своевременно.

29 августа сообщалось, что самолет с 160 пассажирами на борту экстренно приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

26 августа рейс Лондон – Пекин авиакомпании Air China неожиданно приземлился в Нижневартовске. Причиной стало отказавшее в полете оборудование — самолет сел из-за проблем с одним из двигателей.

Ранее потерпел крушение истребитель F-16 ВВС Польши.