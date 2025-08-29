Пассажирский лайнер экстренно приземлился в Екатеринбурге

Mash Ural: самолет с 160 пассажирами на борту экстренно сел в аэропорту Кольцово

Самолет с 160 пассажирами на борту экстренно приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово. На месте работают экстренные службы, сообщает Mash Ural.

До этого сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Сочи в Домодедово, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя при взлете. Уточняется, что изначально рейс U6-378 должен был вылететь в 20:50, его несколько раз задерживали — сначала на час, затем еще на полчаса. Борт взлетел в 22:10, а спустя около минуты в левом двигателе произошел хлопок.

Как писал Mash, после экстренной посадки нескольким пассажирам стало плохо с сердцем. Одну женщину госпитализировали, остальным оказали помощь на месте.

26 августа рейс Лондон – Пекин авиакомпании Air China неожиданно приземлился в Нижневартовске. Причиной стало отказавшее в полете оборудование — самолет сел из-за проблем с одним из двигателей.

Ранее жители Подмосковья сообщили о долгом и низком кружении пассажирского лайнера.