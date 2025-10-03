В Полтавской области Украины остановили работу объектов газодобычи

ДТЭК: в Полтавской области после взрывов остановили работу объектов газодобычи

В Полтавской области Украины остановили работу нескольких объектов по добыче газа после взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

«Работа ряда объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена», — говорится в публикации.

Утром 3 октября глава областной военной администрации Владимир Когут в своем Telegram-канале заявил, что в регионе, где ночью произошло несколько взрывов, оказались повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Власти Полтавы также сообщили, что из-за аварийной ситуации в области, связанной с электроснабжением, в городе ограничили движение транспорта. Спасательные службы, по их словам, работают над ликвидацией последствий.

В ночь на 3 октября на Украине объявили воздушную тревогу из-за пересечения границ страны ударными дронами.

По данным издания «Общественное», взрывы прозвучали в трех городах Украины: Днепре, Полтаве и Одессе. Отмечается, что в Полтаве минувшей ночью произошло не менее четырех взрывов.

