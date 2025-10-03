В Полтавской области повреждены энергообъекты после массированного удара

В Полтавской области Украины во время ночных взрывов повреждены энергообъекты

В Полтавской области Украины, где ночью произошло несколько взрывов, оказались повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Владимир Когут в своем Telegram-канале.

«Пострадали объекты энергетической инфраструктуры», — написал он.

Власти Полтавы сообщили, что из-за аварийной ситуации в области, связанной с электроснабжением, в городе ограничено движение транспорта. Спасательные службы в настоящий момент работают над ликвидацией последствий.

В ночь на 3 октября на Украине объявили воздушную тревогу из-за пересечения границ страны ударными дронами.

По данным издания «Общественное», взрывы прозвучали в трех городах Украины: Днепре, Полтаве и Одессе. Отмечается, что в Полтаве минувшей ночью произошло не менее четырех взрывов.

В ночь на 2 октября Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что модернизированные беспилотники «Герань» впервые нанесли удар по украинскому железнодорожному эшелону прямо во время движения. Поезд с топливом был атакован в Черниговской области в 150–200 км от границы. Первый беспилотник поразил локомотив, что вызвало остановку эшелона, а следующие дроны ударили по платформам и цистернам.

