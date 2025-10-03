Стало известно об ударе по Киеву беспилотниками типа «Герань»

На Украине сообщили об ударе «Гераней» по Киеву на фоне воздушной тревоги

На Украине объявили воздушную тревогу из-за пересечения границ страны ударными дронами. Сообщение об этом опубликовано в профильном мониторинговом Telegram-канале.

По его информации, Украину атаковали 40 беспилотников типа «Герань». В Киеве произошли взрывы.

В ночь на 2 октября Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что модернизированные беспилотные летательные аппараты «Герань» впервые нанесли удар по украинскому железнодорожному эшелону прямо во время движения. Поезд с топливом был атакован в Черниговской области в 150–200 километрах от границы. Первый беспилотник поразил локомотив, что вызвало остановку эшелона, а следующие аппараты стали наносить удары по платформам и цистернам.

В июне издание «Военное обозрение» сообщило о том, что Вооруженные силы России применили новейшие ударные беспилотники «Герань-3» в зоне специальной военной операции. Они были использованы во время ударов по военным объектам в Харькове и Одессе. Однако официальных заявлений об атаках новых дронов от российских военных не поступало.

Ранее российские войска ударили «Искандером» по позициям ВСУ близ Чернигова.