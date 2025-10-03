На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно об ударе по Киеву беспилотниками типа «Герань»

На Украине сообщили об ударе «Гераней» по Киеву на фоне воздушной тревоги
На Украине объявили воздушную тревогу из-за пересечения границ страны ударными дронами. Сообщение об этом опубликовано в профильном мониторинговом Telegram-канале.

По его информации, Украину атаковали 40 беспилотников типа «Герань». В Киеве произошли взрывы.

В ночь на 2 октября Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что модернизированные беспилотные летательные аппараты «Герань» впервые нанесли удар по украинскому железнодорожному эшелону прямо во время движения. Поезд с топливом был атакован в Черниговской области в 150–200 километрах от границы. Первый беспилотник поразил локомотив, что вызвало остановку эшелона, а следующие аппараты стали наносить удары по платформам и цистернам.

В июне издание «Военное обозрение» сообщило о том, что Вооруженные силы России применили новейшие ударные беспилотники «Герань-3» в зоне специальной военной операции. Они были использованы во время ударов по военным объектам в Харькове и Одессе. Однако официальных заявлений об атаках новых дронов от российских военных не поступало.

Ранее российские войска ударили «Искандером» по позициям ВСУ близ Чернигова.

Новости Украины
