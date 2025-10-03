В трех городах Украины произошли взрывы

В Днепре, Одессе и Полтаве произошли взрывы

В Днепре, Полтаве и Одессе произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное».

Мэр Одессы Геннадий Труханов предупредил горожан находиться в безопасных местах, особенно это касается жителей Пересыпского района.

В ночь на 3 октября на Украине объявили воздушную тревогу из-за пересечения границ страны ударными дронами.

Накануне сообщалось, что в Одессе поврежден объект энергетики. По информации «Страна.ua», в городе отмечают перебои с электроснабжением, что также подтвердили в украинской энергетической компании ДТЭК.

Вечером 1 октября на объектах Чернобыльской атомной электростанции произошел кратковременный блэкаут.

Как заявило украинское минэнерго, из-за аварии без электричества остался новый безопасный конфайнмент (саркофаг), построенный над аварийным четвертым блоком станции в 2019 году.

Спустя примерно три часа сбой на станции устранили. Электричества также не было в Днепре и Славутиче, перед отключением в небе наблюдалась яркая вспышка.

Ранее российские войска ударили «Искандером» по позициям ВСУ близ Чернигова.