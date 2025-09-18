На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о росте эффективности российских дронов «Герань»

SHOT: российские беспилотники «Герань-2» стали эффективнее на 30%
Shutterstock

Российские БПЛА «Герань-2» будут выполнять свое боевое назначение эффективнее минимум на 30%. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Разработчики установили в дрон новую осколочно-фугасную боевую часть весом 40 кг. По их оценке, это нововведение увеличит радиус поражения объектов ВСУ, а также других инфраструктурных стратегических объектов.

Старая боевая часть тоже остается в корпусе беспилотника. Поэтому общая масса теперь составляет 90 кг, поясняется в сообщении.

Эксперты отметили, что модификация «Герани» снижает радиус действия с 1800 до 1200 км, но зато возросший вес боевой части дает возможность нанести больший ущерб инфраструктуре противника.

Кроме того, боевая часть «Герани-2» получила пояс из готовых поражающих элементов для дополнительного ущерба.

В августе Минобороны России опубликовало видео, на котором российские военные, используя БПЛА «Герань-2» уничтожили передовой пункт ВСУ в районе населенного пункта Бирино Черниговской области.

На кадрах показано, как российские войска наносят точные удары по позициям украинских военных, поражая бронетехнику и живую силу противника.

Ранее в США назвали Россию «империей беспилотников».

