Активы экс-судьи Верховного суда России требуют изъять в пользу государства

Генпрокуратура требует изъять активы Момотова стоимостью не менее 9 млрд рублей
Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Генпрокуратура требует изъять активы стоимостью не менее 9 млрд рублей, принадлежащие бывшему судье Верховного суда России Виктору Момотову и аффилированным с ним лицам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В публикации отмечается, что также судебные приставы ограничили экс-судье выезд из России.

Накануне стало известно, что на 35 отелей, которые принадлежат компаньону Момотова предпринимателю Андрею Марченко, наложен арест или приняты иные обеспечительные меры в восьми регионах РФ.

30 сентября сообщалось, что Момотов упоминается в уголовном деле Марченко, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

20 сентября бизнесмена арестовали на два месяца.

Московский суд арестовал имущество Момотова и связанных с ним лиц, общая стоимость активов составила не менее 9 млрд рублей. Момотов незаконно владел сетью отелей Marton. Сам отставной судья пришел в суд для обсуждения иска, рассмотрение дела начнется 8 октября. Все обвинения юрист отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Момотов назвал клеветой обвинение в коррупции.

