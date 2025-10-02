На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России арестовали отели компаньона экс-судьи Верховного суда

РИА: в восьми регионах России арестовали отели компаньона экс-судьи ВС Момотова
close
Depositphotos

На 35 отелей, которые принадлежат компаньону бывшего судьи Верховного суда (ВС) России Виктора Момотова предпринимателю Андрею Марченко, наложен арест или приняты иные обеспечительные меры в восьми регионах РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

«35 гостиниц на данный момент в восьми регионах. Арест или иные меры, как запрещение регистрации», — сказал источник агентства.

Он уточнил, что речь идет об отелях сети Marton, расположенных в Москве, Краснодаре, Вологде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Воронеже, Ростове-на-Дону и Волгограде.

30 сентября сообщалось, что Момотов упоминается в уголовном деле Марченко, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

20 сентября бизнесмена арестовали на два месяца.

Московский суд арестовал имущество Момотова и связанных с ним лиц, общая стоимость активов составила не менее 9 млрд рублей. Момотов незаконно владел сетью отелей Marton. Сам отставной судья пришел в суд для обсуждения иска, рассмотрение дела начнется 8 октября. Все обвинения юрист отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Момотов назвал клеветой обвинение в коррупции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами