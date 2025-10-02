В России арестовали отели компаньона экс-судьи Верховного суда

На 35 отелей, которые принадлежат компаньону бывшего судьи Верховного суда (ВС) России Виктора Момотова предпринимателю Андрею Марченко, наложен арест или приняты иные обеспечительные меры в восьми регионах РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

«35 гостиниц на данный момент в восьми регионах. Арест или иные меры, как запрещение регистрации», — сказал источник агентства.

Он уточнил, что речь идет об отелях сети Marton, расположенных в Москве, Краснодаре, Вологде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Воронеже, Ростове-на-Дону и Волгограде.

30 сентября сообщалось, что Момотов упоминается в уголовном деле Марченко, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

20 сентября бизнесмена арестовали на два месяца.

Московский суд арестовал имущество Момотова и связанных с ним лиц, общая стоимость активов составила не менее 9 млрд рублей. Момотов незаконно владел сетью отелей Marton. Сам отставной судья пришел в суд для обсуждения иска, рассмотрение дела начнется 8 октября. Все обвинения юрист отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Момотов назвал клеветой обвинение в коррупции.