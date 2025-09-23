Председатель совета судей РФ назвал себя оклеветанным

Председатель совета судей РФ Виктор Момотов заявил, что его оклеветали. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Таким образом он прокомментировал иск Генеральной прокуратуры, в котором говорится о том, что у чиновника есть 100 объектов недвижимости стоимостью 9 млрд рублей в нескольких регионах РФ.

Как судье, Момотову запрещено вести предпринимательскую деятельность. Тем не менее, по данным прокуратуры, он вел бизнес вместе с владельцем сети отелей Marton Андреем Марченко. Сам Момотов утверждает, что эти сведения ложны и он узнал о них из СМИ, а также обратился в комиссию судейского сообщества с просьбой проверить сведения о возможном нарушении им антикоррупционного законодательства.

До этого РИА Новости писало, что судья Верховного суда РФ Виктор Момотов оформил полученные незаконным путем средства на 90-летнюю мать, до этого обеспечив ей смену фамилии.

По данным источника агентства, на мать Момотова оформили земельный участок и два нежилых здания в Ростове-на-Дону. После этого на участке построили 10-этажную гостиницу «Мартона Седова».

