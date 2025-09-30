Экс-судья Верховного суда фигурирует в уголовном деле своего бывшего компаньона

Бывший судья Верховного суда РФ Виктор Момотов упоминается в уголовном деле предпринимателя Андрея Марченко, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Марченко обвиняется в особо крупном мошенничестве, связанном с гостиничным бизнесом и схемой ухода от налогов. В материалах дела указано, что Момотов оказывал давление на правосудие в интересах бизнесмена», — отметил собеседник агентства.

По его словам, хотя Момотов фигурирует в материалах дела и показаниях свидетелей, ему пока не присвоен официальный процессуальный статус в этом уголовном производстве.

Днем 30 сентября стало известно, что Марченко арестовали на два месяца. Адвокат Иван Дворовенко заявил журналистам, что компаньона Момотова арестовали по делу о мошенничестве, по части 4 статьи 159 УК РФ.

Московский суд арестовал имущество Виктора Момотова и связанных с ним лиц, общая стоимость активов составила не менее 9 млрд рублей. Момотов незаконно владел сетью отелей Marton. Сам отставной судья пришел в суд для обсуждения иска, рассмотрение дела начнется 8 октября. Все обвинения юрист отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд арестовал все имущество Момотова.