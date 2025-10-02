Следователи начали проверку по факту перестрелки у школы в Дагестане

Следственный комитет (СК) Республики Дагестан начал доследственную проверку по факту перестрелки возле одного из учебных учреждений в селе Унцукул. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Республике Дагестан проводится доследственная проверка по факту противоправных действий в Унцукуле», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 2 октября. По данным Telegram-канала Mash, один из учащихся выстрелил из пневматического оружия в другого школьника. Перед этим подростки поспорили в интернете, а при встрече между ними произошла драка.

В СК уточнили, что в результате конфликта три участника получили ранения — пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. В настоящий момент ведутся работы по установлению всех участников конфликта.

Утром 29 сентября в здание одного из техникумов в Архангельске ворвался молодой человек и атаковал сотрудников. В результате пострадали два преподавателя. Одну из женщин доставили в больницу в тяжелом состоянии, другую — в состоянии средней степени тяжести.

Нападавшего задержали несколько студентов учебного заведения, после чего передали его прибывшим на место правоохранителям. Известно, что в прошлом злоумышленник учился в данном техникуме, но его отчислили. Молодого человека арестовали до 28 ноября 2025 года.

Ранее в Саратове задержали мужчину, напавшего на ребенка прямо во время урока в школе.