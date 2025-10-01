На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Саратове задержали мужчину, напавшего на ребенка прямо во время урока в школе

В Саратове задержали подозреваемого в нападении на ребенка в школе
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В Саратове правоохранители задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на 13-летнего мальчика на школьном уроке. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ — хулиганство. С мужчиной проводятся следственные действия. Прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются. В Следственном комитете России сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

Инцидент произошел в школе №86. Родитель одного из восьмиклассников зашел в класс во время урока. Мужчина, не обращая внимания на детей и педагога, которая кричала ему «Стоп!», подошел к одному из детей и с размаха дал ему пощечину.

Ранее в Нижнем Новгороде подросток с особенностями развития ударил учителя в лицо.

