Бывшего студента колледжа в Архангельске арестовали за нападение на преподавателей

Ломоносовский районный суд в Архангельске избрал меру пресечения для Артемия Корюкова, напавшего с ножом на преподавателей техникума строительства и городского хозяйства. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд заключил бывшего студента под стражу на два месяца — до 28 ноября.

30 сентября сообщалось, что в Архангельске молодой человек ворвался в местный колледж, из которого его недавно отчислили, и напал на преподавателей с ножом. Предварительно, бывший студент хотел отомстить за свое отчисление.

Ранения получили как минимум две женщины, их госпитализировали. Нападавшего остановили другие студенты, скрутив его и передав сотрудникам полиции. Сокурсники рассказали, что он мог «репетировать» свое нападение в «Майнкрафте»: парень был нелюдим, создал в игре похожий на учебное заведение мир и там «ликвидировал» учителей и учеников. Молодой человек лишь частично признал свою вину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что напавший на сотрудников техникума в Архангельске находился на особом контроле.