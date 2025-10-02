На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о стрельбе в школе Дагестана

Mash: в дагестанском селе Унцукуль произошла стрельба в школе
Haggardous50000/Shutterstock

Стрельба произошла в школе в селе Унцукуль в Республике Дагестан. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Журналисты выяснили, что один из учеников выстрелил из пневматического оружия в другого школьника. Перед этим подростки поспорили в интернете, а при встрече между ними произошла драка.

«Один из них — раньше этот парень уже приносил в школу пистолет — достал пневматику и выстрелил в оппонента», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что в результате стрельбы пострадали три человека. Их уже доставили в больницу.

Утром 29 сентября в здание одного из техникумов в Архангельске ворвался молодой человек и атаковал сотрудников. В результате пострадали два преподавателя. Одну из женщин доставили в больницу в тяжелом состоянии, другую — в состоянии средней степени тяжести.

Нападавшего задержали несколько студентов учебного заведения, после чего передали его прибывшим на место правоохранителям. Известно, что в прошлом злоумышленник учился в данном техникуме, но его отчислили. Молодого человека арестовали до 28 ноября 2025 года.

Ранее власти рассказали, что напавший на сотрудников техникума в Архангельске состоял на учете.

Стрельба в Дагестане
