На побережье Анапы завершился основной этап демонтажа защитного вала

В Анапе полностью закончен основной этап демонтажа защитного вала, возведенного зимой 2025 года для предотвращения выбросов нефтепродуктов на пляжи. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Всего вдоль береговой линии было разобрано почти 16 км защитных сооружений. На данный момент техника работает на заключительном участке длиной 2,2 км на косе между станцией Благовещенской и селом Витязево. 1 октября там демонтировали 250 метров насыпи и оттуда вывезли десять самосвалов с загрязненным песком и сетями.

Работы по демонтажу сооружения начались 5 июля. Они проходили в три этапа: сначала убирали полипропиленовые сети, затем насыпь выравнивали с помощью тяжелой техники, а после этого специальные машины просеивали песок для удаления остатков нефтепродуктов и мусора.

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно легло в дрейф. Корабли суммарно перевозили 8,5 тыс. тонн мазута — топливо попало в воду Черного моря.

Ранее сообщалось, что работы по сбору мазута у берегов Анапы полностью завершены.