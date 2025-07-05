На пляжах Анапы приступили к демонтажу защитного вала от мазута

Власти Краснодарского края приступили к демонтажу защитного вала от мазута на пляжах Анапы. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани в Telegram-канале.

«Защитный вал на пляжах Анапы демонтируют, работы стартовали в двух направлениях — от Лечебного пляжа рядом с Морпортом в Анапе и со стороны с. Витязево», — говорится в сообщении.

В конце июня сообщалось, что туристы, заселяющиеся в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района, с 25 июня должны подписывать письменное извещение о том, что ознакомлены с запретом на купание и проинформированы о закрытых пляжах.

15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно легло в дрейф. Корабли суммарно перевозили 8,5 тыс. тонн мазута — топливо попало в воду Черного моря.

Ранее Роспотребнадзор оценил состояние воды на черноморском побережье.