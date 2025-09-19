Работы по сбору мазута у берегов Анапы полностью завершены

Оперштаб Кубани сообщил о завершении сбора мазута с морского дна у Анапы

Осевший мазут на морском дне у берегов Анапы и Темрюкского района полностью собран. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

«Работы по сбору осевшего мазута с морского дна в прибрежной зоне полностью завершены», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что в период с 10 по 17 сентября водолазы возле причала в поселке Джемете подняли со дня последние 443 мешка с нефтепродуктами.

Сообщается, что за весь период работ по очистке 19 морских участков было специалисты совершили 21 591 погружение, в ходе которых были собраны 22 451 мешок с мазутом общим весом свыше 2 тысяч тонн. Сбор нефтепродуктов осуществлялся двумя способами: вручную с лопатами и при использовании эжекторных установок.

В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море.

По данным ведомства, из-за аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов. Через некоторое время мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Ранее в Черном море заметили птиц с химическими ожогами после разлива нефти.