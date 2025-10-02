На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России могут поднять плату за вывоз мусора

Тарифы на вывоз мусора в России могут вырасти в десять раз
close
Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Плата за вывоз мусора в России может вырасти в десять раз. Об этом заявили в Российском экологическом операторе (РЭО), передает «Российская газета».

В организации отметили, что в некоторых городах плата за вывоз мусора может вырасти до абсолютно неподъемных для жителей денег.

Руководитель департамента вторичных материальных ресурсов РЭО Андрей Рудаков рассказал, что в настоящий момент Москва часть отходов вывозит в Калугу.

«Наверное, ей потом придется возить куда-нибудь в Псков. Но из-за этого вырастет тариф. И тариф может вырасти для населения раз в десять. Тариф <...> станет, может быть, 100 тыс. руб. в месяц. Понятно, что население платить не сможет», — сказал он.

В конце июля Конституционный суд России подтвердил, что расчет стоимости вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) по площади жилья является законным.

В мае сообщалось, что правительство РФ разрешило региональным властям поднять плату за накопление мусора — за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) — на 4,2%.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на ЖКХ после июльского повышения тарифов.

