В РФ могут увеличить плату за накопление мусора

«Ъ»: правительство разрешило регионам поднять плату за накопление мусора на 4,2%

Правительство РФ разрешило региональным властям поднять плату за накопление мусора — за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) — на 4,2%. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что в начале «мусорной реформы» речь шла об увеличении тарифа за НВОС на 15% ежегодно, но он оставался на уровне 95 рублей за тонну.

«Этот шаг призван подтолкнуть региональных мусорных операторов активнее заниматься утилизацией, в том числе при помощи производства искусственных грунтов», — говорится в публикации.

Участники рынка рассчитывают на господдержку, в первую очередь, для создания рынков сбыта подобной продукции.

Авторы публикации подчеркивают, что в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) следят за влиянием новой ставки на тарифы для населения. При этом региональным операторам придется платить больше за размещение мусора на полигонах.

До этого в Госдуме предложили отменить повышение платы за электроэнергию на фоне действия дифференцированных тарифов.

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