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Россиянам рассказали, как сэкономить на ЖКХ после июльского повышения тарифов

Сенатор Голов: установка счетчиков и термостатов снизит платежи за ЖКХ
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Стрингер/РИА Новости

Сенатор Олег Голов поделился законными способами сократить платежи за коммунальные услуги, которые с 1 июля вырастут в среднем на 12%. В интервью aif.ru парламентарий посоветовал установить индивидуальные счетчики воды и газа, чтобы платить только за фактическое потребление, а не по завышенным нормативам.

Особое внимание Голов уделил экономии электроэнергии. Многотарифные счетчики позволяют использовать ночные тарифы, запуская бытовую технику в непиковые часы. Замена обычных ламп на светодиодные и установка аэраторов на кранах также помогают сократить расходы. Сенатор отметил, что умные термостаты и датчики движения могут снизить платежи за тепло и свет на 20-30%.

Для владельцев частных домов актуальна экономия на вывозе мусора через раздельный сбор и компостирование отходов. Голов также призвал тщательно проверять квитанции на предмет ошибочных начислений и своевременно оплачивать счета, чтобы избежать штрафов.

27 июня кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что россияне могут сэкономить на жилищно-коммунальных услугах 25–30%.

Ранее россиянам рассказали, кому и насколько увеличат платежи за воду.

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