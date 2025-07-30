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Конституционный суд подтвердил действующий порядок платы за вывоз мусора

Конституционный суд: размер платы за ТКО зависит от площади жилого помещения
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Dmitry Kalinovsky/Shutterstock/FOTODOM

Конституционный суд Российской Федерации подтвердил, что расчет стоимости вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) по площади жилья является законным. Об этом говорится в определении, вынесенном судебной инстанцией.

Жители частных домов подали иск против регионального оператора, считая, что размеры платежей должны соизмеряться с количеством фактически проживающих лиц. Они требовали провести перерасчет и оштрафовать оператора. Но суд первой инстанции и апелляционный суд отклонили эти требования. Тогда заявители обратились в Конституционный суд.

По мнению высшего судебного органа конституционного контроля, действующие нормы, которые предполагают расчет по общей площади помещений, гарантируют единообразие для всех собственников и учитывают, что определить для каждого в отдельности собственника объем ТКО не представляется возможным. Поэтому Конституционный суд не нашел оснований для пересмотра дела и отказал в принятии жалобы.

12 мая сообщалось, что правительство РФ разрешило региональным властям поднять плату за накопление мусора — за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) — на 4,2%.

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