Названа возможная причина хлопка газовоздушной смеси в кафе Дагестана

СК РФ: неисправность газового котла могла привести к хлопку в кафе Дагестана
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Неисправность газового котла могла стать причиной хлопка газовоздушной смеси в придорожном кафе в Кизилюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственном управлении СК РФ по региону.

«Предварительная причина хлопка — неисправность газового котла», — говорится в сообщении.

1 октября Главное управление МЧС России по республике сообщало, что в придорожном кафе, расположенном в селе Стальское Кизилюртовского района Дагестана, произошел взрыв бытового газа. В результате произошедшего пострадали шесть человек.

Кизилюртовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

15 сентября в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ангарске повреждения получили 10 квартир. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, проведение экспертизы на месте инцидента займет порядка 10 дней. После исследования будет понятно, подлежат ли помещения восстановлению.

Ранее взорвавший газ в доме житель Ступино захотел отменить пожизненный приговор.

