Названа возможная причина хлопка газовоздушной смеси в кафе Дагестана

СК РФ: неисправность газового котла могла привести к хлопку в кафе Дагестана

Неисправность газового котла могла стать причиной хлопка газовоздушной смеси в придорожном кафе в Кизилюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственном управлении СК РФ по региону.

«Предварительная причина хлопка — неисправность газового котла», — говорится в сообщении.

1 октября Главное управление МЧС России по республике сообщало, что в придорожном кафе, расположенном в селе Стальское Кизилюртовского района Дагестана, произошел взрыв бытового газа. В результате произошедшего пострадали шесть человек.

Кизилюртовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

15 сентября в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ангарске повреждения получили 10 квартир. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, проведение экспертизы на месте инцидента займет порядка 10 дней. После исследования будет понятно, подлежат ли помещения восстановлению.

