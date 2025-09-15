Власти Иркутской области рассказали о последствиях взрыва в Ангарске

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ангарске повреждения получили десять квартир. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«В результате взрыва пострадало 10 квартир, повреждена внешняя стена. Специализированная организация уже обследовала два подъезда, проживание в них безопасно. Жильцы вернулись в свои дома», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, проведения экспертизы, где произошел взрыв, займет порядка 10 дней. После исследования будет понятно, подлежать ли помещения восстановлению. Помимо этого, по итогам проверки будет принято решение о проведении ремонта.

По факту взрыва бытового газа в жилом доме возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

15 сентября Кобзев сообщил, что в многоквартирном доме в Ангарске произошел взрыв газа. В результате в квартире на первом этаже оказались выбиты окна, при этом возгорания не последовало. Как рассказали в МЧС РФ, один человек — 56-летний мужчина — не выжил.

