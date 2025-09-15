На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Иркутской области рассказали о последствиях взрыва в Ангарске

Губернатор Кобзев: взрыв газа в Ангарске повредил десять квартир
true
true
true

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ангарске повреждения получили десять квартир. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«В результате взрыва пострадало 10 квартир, повреждена внешняя стена. Специализированная организация уже обследовала два подъезда, проживание в них безопасно. Жильцы вернулись в свои дома», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, проведения экспертизы, где произошел взрыв, займет порядка 10 дней. После исследования будет понятно, подлежать ли помещения восстановлению. Помимо этого, по итогам проверки будет принято решение о проведении ремонта.

По факту взрыва бытового газа в жилом доме возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

15 сентября Кобзев сообщил, что в многоквартирном доме в Ангарске произошел взрыв газа. В результате в квартире на первом этаже оказались выбиты окна, при этом возгорания не последовало. Как рассказали в МЧС РФ, один человек — 56-летний мужчина — не выжил.

Ранее взорвавший газ в доме житель Ступино захотел отменить пожизненный приговор.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами