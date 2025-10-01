Взрыв произошел в придорожном кафе в Дагестане

В Дагестане четыре человека пострадали при взрыве газа в придорожном кафе

В придорожном кафе, расположенном в селе Стальское Кизилюртовского района Дагестана, произошел взрыв бытового газа, из-за чего пострадали четыре человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Главное управление МЧС России по республике.

По его информации, пожара после взрыва не последовало. В результате ЧП в заведении были выбиты стекла.

Как заявили в ведомстве, пострадавших доставили в центральную городскую больницу Кизилюрта. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

16 сентября несколько взрывов, вызванных использованием газового оборудования, прогремели вблизи административных зданий во Владивостоке. По данным антитеррористической комиссии Приморского края, утром у въезда в поселок Щитовая (со стороны бухты Шамора) было замечено скопление пожарной и другой спецтехники экстренных служб. Причиной стала ситуация в районе административных зданий с автопарковками: при осмотре установлено, что произошла серия взрывов, вызванных эксплуатацией газового оборудования.

15 сентября в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ангарске повреждения получили 10 квартир. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, проведение экспертизы на месте инцидента займет порядка 10 дней. После исследования будет понятно, подлежат ли помещения восстановлению.

Ранее в жилом доме на севере Москвы произошел взрыв.